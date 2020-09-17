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Бубка поздравил Дюплантиса, побившего его мировой рекорд

17 сентября 2020, 23:22
Арман Дюплантис. Фото Twitter
Арман Дюплантис. Фото Twitter
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Председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Армана Дюплантиса с установлением мирового рекорда в прыжках с шестом. Швед на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме преодолел планку на отметке 6,15, побив рекорд самого Бубки, державшийся с 1994 года.

«Поздравляю Армана Дюплантиса, побившего мой рекорд! Потрясающий результат!

Рад за него и его родителей. Они замечательные люди.

И я рад за легкую атлетику и спорт в целом, что у нас есть такая яркая звезда на годы вперед. Всего наилучшего и вперед к новым вершинам!" - написал Бубка в Twitter.

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