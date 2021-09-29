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Борзаковский после ухода с поста главного тренера сборной станет спортивным директором ВФЛА

13:55
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Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский после ухода с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике станет спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«30 сентября у главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Михайловича Борзаковского заканчивается контракт. Он принял решение перейти на должность спортивного директора федерации, которая получит значительное усиление после его прихода», — сообщила ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

40-летний Борзаковский возглавлял сборную России с 6 февраля 2015 года, когда стал исполняющим обязанности. Главным тренером он был назначен приказом министра спорта РФ от 6 апреля.

Почти весь этот период российская атлетика находилась под санкциями (за многочисленные нарушения антидопинговых правил), а спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Под руководством Борзаковского российские легкоатлеты завоевали 4 медали (две золотые, одну серебряную, одну бронзовую) на чемпионате мира 2015 года, 6 наград (одну золотую, пять серебряных) — на чемпионате мира-2017, еще 6 (две золотые, три серебряные, одну бронзовую) — на чемпионате мира-2019.

На Олимпийских играх в Токио сборная России выиграла две медали — золотую (Мария Ласицкене) и серебряную (Анжелика Сидорова).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12533757

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Александр Кравченко все материалы автора

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