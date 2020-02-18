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ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост главы организации

16:08
Юрий Борзаковский. Фото Никита Успенский
Юрий Борзаковский. Фото Никита Успенский

28 февраля в Москве состоится внеочередная выборная Конференция ВФЛА, в рамках которой пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов контрольно-ревизионной Комиссии организации, информирует сайт организации.

Четыре человека претендуют на пост президента: Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.

Сколько претендентов на&nbsp;должность главы ВФЛА останется к&nbsp;выборам?Желающих спасти ВФЛА становится все меньше

Напомним, 3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/121812

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