ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост главы организации

28 февраля в Москве состоится внеочередная выборная Конференция ВФЛА, в рамках которой пройдут выборы президента ВФЛА, членов президиума федерации и членов контрольно-ревизионной Комиссии организации, информирует сайт организации.

Четыре человека претендуют на пост президента: Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко.

Напомним, 3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА.