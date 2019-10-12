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Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

09:10
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Легкоатлет Усэйн Болт стал участником массовой драки в лондонском ночном клубе, сообщает The Sun. В ней принимали участие 30 человек, однако никто серьезно не пострадал.

— Усейн нанес несколько сокрушительных ударов, но он защищал своего друга. Все произошло очень быстро. Было кровавое месиво, я думал, это не закончится никогда. Поверить не могу, что нет ни одного серьезно раненого, — сказал один из очевидцев побоища.

33-летний ямаец установил рекорды на 100-метровке (9,58 секунд) и 200-метровке (19,19 секунд) на чемпионате Мира-2009.

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