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Бегунов-любителей не пустят на Токийский марафон из-за коронавируса

11:47

Организаторы Токийского марафона приняли решение ограничить круг участников забега, который состоится 1 марта. Как сообщает AFP, из-за эпидемии коронавируса в Азии, основной удар которой пришелся на Китай, марафон в Токио не будет открыт для бегунов-любителей.

По данным источника, всего 200 бегунов-профессионалов будут допущены к участию в 14-м Токийском марафоне. При этом среди любителей могло быть заявлено до 38 тысяч человек.

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