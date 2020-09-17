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Арман Дюплантис: «Мировой рекорд Бубки был тяжелым грузом на моих плечах»

17 сентября 2020, 23:17
Арман Дюплантис. Фото olympicchannel.com
Арман Дюплантис. Фото olympicchannel.com

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис прокомментировал установление мирового рекорда в прыжках с шестом.

Арман Дюплантис.Есть 6,15!!! Дюплантис побил «вечный» рекорд Бубки

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Дюплантис взял планку на высоте 6,15, побив достижение Сергея Бубки (6,14), державшееся с 1994 года. Этой зимой швед также дважды обновил мировой рекорд в помещении (6,17 и 6,18).

— Наконец-то я побил мировой рекорд! Так здорово. Я невероятно хотел взять эти 6,15, — цитирует olympicchannel.com Дюплантиса. — Это был серьезный груз на моих плечах. Я чувствовал, что должен сделать это, чтобы мне перестали задавать этот вопрос. Когда я сделал это, было скорее облегчение, чем радость.

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