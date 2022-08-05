Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 19:46

Анатолий Рыбаков стал чемпионом России в беге на 10 000 метров

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Анатолий Рыбаков занял первое место в беге на 10000 метров на чемпионате России по легкой атлетике.

37-летний спортсмен показал результат в 28.50,56 секунды. Второе место занял его брат Евгений Рыбаков (29.01,32), третье — Андрей Лейман (29.10,26).

В женском забеге победу одержала Елена Коробкина, преодолевшая дистанцию за 33 минуты 20,21 секунды. Второй стала Алла Сидорова (33.21,87), третья — Наталья Леонтьева (33.22,56).

Легкоатлет Максим Афонин стала победителем соревнований в толкании ядра на чемпионате России. В своей лучшей попытке Афонин толкнул снаряд на 20,63 метра. Второе место занял Александр Лесной (20,12 метра), третье у Константина Лядусова (19,93).

Антон Бульдов стал чемпионом России в тройном прыжке у мужчин. Его результат составил 16,42 метра. Серебро выиграл Виталий Павлов, прыгнувший на 16,39 метра, бронзу — Алексей Федоров (16,21).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах и завершится сегодня, 5 августа.

0
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конева стала победительницей чемпионата России в тройном прыжке
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости