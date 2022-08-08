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Прохожий погиб в результате попадания снаряда на соревнованиях по метанию молота в Нидерландах

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Метание молота закончилось трагедией.
Фото Global Look Press

Прохожий погиб в результате попадания снаряда на соревнованиях по метанию молота на турнире Open Highland Games в Нидерландах.

Металлический шар весом около 10 килограммов во время спортивного мероприятия перелетел через изгородь и попал в человека, идущего с другой стороны. Пострадавший скончался на месте.

«Мы шокированы тем, что подобное могло произойти. Это самая большая трагедия, которая только могла произойти. Мы опустошены. Я был очень взволнован этим событием, как и все люди, которые там были», — цитирует председателя организаторов соревнований The Sun.

На место происшествия прибыли экстренные службы, но спасти пострадавшего не удалось.

Источник: https://www.thesun.co.uk/news/19445809/highland-games-horror-as-22lb-hammer-kills-man/
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