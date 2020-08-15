Американский спринтер устроил антирасистскую акцию на «Бриллиантовой лиге»

Американский бегун Ноа Лайлс организовал антирасистскую акцию перед забегом на 200 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Лайлс не преклонял колено, подобно гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, но во время представления участников поднял правый кулак в черной перчатке, как это сделали на Олимпиаде-1968 Томми Смит и Джон Карлос — авторы первого публичного протеста против расизма в истории спорта.

В Монако Лайлз стал победителем забега с результатом 19,76. Два месяца назад во время заочных Impossible Games Ноа показал 18,90, что является новым мировым рекордом. Одна затем выяснилось, что дистанция по вине судей была на 15 метров короче положенного.