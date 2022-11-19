Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

По данным USADA, 29-летний спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение. Изначально Скантлинг получил четырехлетний бан, но организация смягчила санкцию, так как он признал вину.

Скантлинг — чемпион США 2022 года. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.