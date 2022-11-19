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Допинг

Сегодня, 11:18

Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).

По данным USADA, 29-летний спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение. Изначально Скантлинг получил четырехлетний бан, но организация смягчила санкцию, так как он признал вину.

Скантлинг — чемпион США 2022 года. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.

Источник: USADA
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