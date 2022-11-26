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Сегодня, 12:36

Ямайский спринтер Асафа Пауэлл завершил профессиональную карьеру

Руслан Минаев
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Асафа Пауэлл.
Фото Global Look Press

Ямайский спринтер Асафа Пауэлл объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он рассказал на вечере, посвященном своему 40-летию.

За свою карьеру Пауэлл становился олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 100 метров в Рио-де-Жанейро-2016. Также он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 100 метров — в 2007 и 2009 годах. А также два раза выигрывал чемпионат мира в эстафете 4 по 100 метров.

Пауэллу принадлежат два мировых рекорда в беге на 100 метров — 9,74 сек, который он установил в 2007 году и 9,77 — в 2005-м.

Согласно Международной ассоциации легкоатлетических федераций, последний раз Пауэлл участвовал в соревнованиях в мае прошлого года.

Асафа Пауэлл
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