Ямайский спринтер Асафа Пауэлл завершил профессиональную карьеру

Ямайский спринтер Асафа Пауэлл объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он рассказал на вечере, посвященном своему 40-летию.

За свою карьеру Пауэлл становился олимпийским чемпионом в эстафете 4 по 100 метров в Рио-де-Жанейро-2016. Также он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира в беге на 100 метров — в 2007 и 2009 годах. А также два раза выигрывал чемпионат мира в эстафете 4 по 100 метров.

Пауэллу принадлежат два мировых рекорда в беге на 100 метров — 9,74 сек, который он установил в 2007 году и 9,77 — в 2005-м.

Согласно Международной ассоциации легкоатлетических федераций, последний раз Пауэлл участвовал в соревнованиях в мае прошлого года.