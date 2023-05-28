Американец Райан Краузер обновил мировой рекорд в толкании ядра

Американец Райан Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра. На «Гран-при Лос-Анджелеса» двукратный олимпийский чемпион толкнул снаряд на 23,56 метра.

Предыдущий рекорд принадлежал также Краузеру — 23,37 м. Атлет установил его в июне 2021 года на олимпийском сборе в США.

В феврале этого года Краузер толкнул ядро на 23,38 м на турнире в помещении. Однако Международная ассоциация легкоатлетический федераций (World Athletics) не признала рекорд из-за не прошедшей сертификацию площадки.