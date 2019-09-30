Столь — чемпион мира в метании диска
22:43
Швед Даниэль Столь завоевал золото чемпионата мира в метании диска. Два года назад он стал серебряным призером ЧМ, а в прошлом году также взял серебро чемпионата Европы.
Серебряная медаль — у ямайца Федрика Дакреса, бронза — у Лукаса Вайсхайдингера из Австрии.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Диск
Финал
1. Даниэль Столь (Швеция) — 67,59
2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,94
3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) — 66,82
4. Алин Александру Фирфирица (Румыния) — 66,46
5. Апостолос Пареллис (Кипр) — 66,32
6. Мэтью Денни (Австралия) — 65,43
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