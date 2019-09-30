Швед Даниэль Столь завоевал золото чемпионата мира в метании диска. Два года назад он стал серебряным призером ЧМ, а в прошлом году также взял серебро чемпионата Европы.

Серебряная медаль — у ямайца Федрика Дакреса, бронза — у Лукаса Вайсхайдингера из Австрии.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Диск

Финал

1. Даниэль Столь (Швеция) — 67,59

2. Федрик Дакрес (Ямайка) — 66,94

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) — 66,82

4. Алин Александру Фирфирица (Румыния) — 66,46

5. Апостолос Пареллис (Кипр) — 66,32

6. Мэтью Денни (Австралия) — 65,43