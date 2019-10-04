Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира
На чемпионате мира в Дохе завершили соревнования среди десятиборцев. Россиянину Илье Шкуреневу немного не хватило до того, чтобы завоевать бронзу.
В последнем виде программы — беге на 1500 метров — Шкуренев показал 11-й результат. В итоге, он набрал 8494 очка и отстал от бронзового призера Дамиана Уорнера на 35 баллов.
В последнем забеге победу одержал немец Никлас Кауль. Он же и завоевал золотую медаль.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
1500 м
1. Никлас Кауль (Германия) — 4.15,70
2. Тим Новрак (Германия) — 4.22,18
3. Майсель Уйбо (Эстония) — 4.31,51
4. Седрик Даблер (Австралия) — 4.34,75
5. Виталий Жук (Белоруссия) — 4.35,45
6. Джоэл Браун (США) — 4.35,62
11. Илья Шкуренев (Россия) — 4.41,95
Итог
1. Никлас Кауль (Германия) — 8691
2. Майсель Уйбо (Эстония) — 8604
3. Дамиан Уорнер (Канада) — 8529
4. Илья Шкуренев (Россия) — 8494
5. Пирс Лепаж (Канада) — 8445
6. Янек Ыйглане (Эстония) — 8297