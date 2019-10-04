Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира

На чемпионате мира в Дохе завершили соревнования среди десятиборцев. Россиянину Илье Шкуреневу немного не хватило до того, чтобы завоевать бронзу.

В последнем виде программы — беге на 1500 метров — Шкуренев показал 11-й результат. В итоге, он набрал 8494 очка и отстал от бронзового призера Дамиана Уорнера на 35 баллов.

В последнем забеге победу одержал немец Никлас Кауль. Он же и завоевал золотую медаль.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

1500 м

1. Никлас Кауль (Германия) — 4.15,70

2. Тим Новрак (Германия) — 4.22,18

3. Майсель Уйбо (Эстония) — 4.31,51

4. Седрик Даблер (Австралия) — 4.34,75

5. Виталий Жук (Белоруссия) — 4.35,45

6. Джоэл Браун (США) — 4.35,62

11. Илья Шкуренев (Россия) — 4.41,95

Итог

1. Никлас Кауль (Германия) — 8691

2. Майсель Уйбо (Эстония) — 8604

3. Дамиан Уорнер (Канада) — 8529

4. Илья Шкуренев (Россия) — 8494

5. Пирс Лепаж (Канада) — 8445

6. Янек Ыйглане (Эстония) — 8297