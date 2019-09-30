Путин поздравил Анжелику Сидорову с победой на ЧМ-2019

Президент России Владимир Путин поздравил легкоатлетку Анжелику Сидорову с победой на чемпионате мира-2019. Сидорова взяла золото в прыжках с шестом с результатом 4,95.

«Победная, «золотая» высота, взятая на чемпионате мира в Дохе — яркое событие в вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной легкоатлетической школы.

И конечно, этот успех стал возможным благодаря большому подвижническому труду Ваших тренеров и наставников.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", — говорится в письме Путина на сайте Кремля.

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА выступают на чемпионате мира-2019 в нейтральном статусе.