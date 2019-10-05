Исинбаева назвала медали Акименко и Ивантюка на чемпионате мира бесценными

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram эмоциональный пост, посвященный серебру Михаила Акименко и бронзе Ильи Ивантюка в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

— Да-а-а! Аж целых две медали завоевали наши дорогие Михаил Акименко и Илья Ивантюк в прыжках в высоту на чемпионате мира-2019 в Дохе, да еще и с личными рекордами! — написала Исинбаева.

— Я вас искренне поздравляю с результатами и медалями! Вы молодцы! Умницы! В такой напряженной обстановке, в критических условиях победить себя, обстоятельства и завоевать медали — это бесценно! Желаю в олимпийском 2020 году в Токио установить вам вновь новые личные рекорды и за золото бороться в секторе вместе! Ура! Наши парни молодцы!

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