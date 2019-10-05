Дарья Клишина: «Мне нужно быть спокойной на старте»

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину-2017 Дарья Клишина рассказала, что изменилось в ее тренировках. Она добавила, что ей нужно быть спокойной на старте.

— Вы сейчас тренируетесь у четырехкратного чемпиона мира Дуайта Филлипса. Что изменилось?

— Глубокие выводы после девяти месяцев тренировок делать нельзя. С Лореном Сигрейвом мы тренировались пять лет. При этом система подготовки особенно не поменялась, ведь последние годы своей карьеры Дуайт сам тренировался у Лорена, а потом работал с ним в тандеме. Так что речи о таких кардинальных переменах, которые были, когда я переехала из России в США, не идет.

С Дуайтом у нас, как мне кажется, получился творческий понимающий союз.

— Вы с ним даже выступали вместе. Он не слишком молод для тренера?

— Возраст не имеет никакого значения. Важна только связь между тренером и спортсменом. Вот Лорен намного старше, но мы с ним понимали друг друга очень хорошо.

— Например?

— Поведение на соревнованиях. Поговорили один раз — и за последующие годы не возвращались к этому ни разу.

— А что с поведением?

— Мне нужно быть спокойной на старте. Кто-то говорит, что Клишина не умеет злиться и ей этого в секторе не хватает. Нет! Для меня это не работает. Я пыталась на что-то или кого-то злиться, вызывать эмоции, но это ни к чему хорошему не приводило, потому что было искусственно. Я должна быть спокойной и видеть, что тренер во мне уверен. Даже если есть какая-то проблема. (Наталья Марьянчик)

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