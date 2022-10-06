В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление четырехкратной призерки Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из России.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», — сказал Титов «СЭ».

Сегодня, 6 октября, четырехкратный призер Олимпийских игр Мария Пасека в социальных сетях объявила, что покидает пределы России.

Ранее стало известно, что 27-летняя гимнастка планирует начать тренерскую карьеру и отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.