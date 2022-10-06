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6 октября, 08:59

В Федерации спортивной гимнастики отреагировали на заявление Пасеки об отъезде из России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Пасека.
Фото Global Look Press

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление четырехкратной призерки Олимпийских игр Марии Пасеки об отъезде из России.

«Пасека никуда не уезжала! Мария в России. Она могла уехать в Европу или США? У меня нет такой информации. Мария сейчас в России, это факт», — сказал Титов «СЭ».

Сегодня, 6 октября, четырехкратный призер Олимпийских игр Мария Пасека в социальных сетях объявила, что покидает пределы России.

Ранее стало известно, что 27-летняя гимнастка планирует начать тренерскую карьеру и отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

Мария Пасека
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