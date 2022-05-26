Гимнастка Пасека летом начнет тренерскую карьеру в сборной Китая

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека летом отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже. Гимнастка начнет тренерскую карьеру.

«Думаю ли я о карьере тренера? Да, мне это очень интересно. Хочется передать свой опыт детям и вырастить олимпийского чемпиона. Поступило предложение поехать в Китай подготовить олимпийскую сборную этой страны к Олимпиаде в Париже 2024 года — это очень большой опыт», — цитирует Пасеку ТАСС.

26-летняя Пасека — трехкратный серебряный призер Олимпиады, также на ее счету одна бронза Игр. Россиянка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.