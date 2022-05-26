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Сегодня, 13:01

Гимнастка Пасека летом начнет тренерскую карьеру в сборной Китая

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Станислав Поздняков и Мария Пасека.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике россиянка Мария Пасека летом отправится в Китай для подготовки спортсменов к Олимпиаде 2024 года в Париже. Гимнастка начнет тренерскую карьеру.

«Думаю ли я о карьере тренера? Да, мне это очень интересно. Хочется передать свой опыт детям и вырастить олимпийского чемпиона. Поступило предложение поехать в Китай подготовить олимпийскую сборную этой страны к Олимпиаде в Париже 2024 года — это очень большой опыт», — цитирует Пасеку ТАСС.

26-летняя Пасека — трехкратный серебряный призер Олимпиады, также на ее счету одна бронза Игр. Россиянка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Мария Пасека
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