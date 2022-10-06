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6 октября, 10:25

Гимнастка Пасека покинет Россию для работы тренером за границей

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мария Пасека.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека будет работать тренером с одной из зарубежных команд. Именно поэтому она собирается на время покинуть Россию, информирует ТАСС.

«Мне предложили работу тренером за рубежом, и я дала согласие. Я не собираюсь расставаться навсегда со своей страной и очень люблю Россию. Очень надеюсь, что мой заграничный опыт будет потом востребован дома», — сказала Пасека.

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/15970239
Мария Пасека
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