Гимнастка Пасека покинет Россию для работы тренером за границей

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека будет работать тренером с одной из зарубежных команд. Именно поэтому она собирается на время покинуть Россию, информирует ТАСС.

«Мне предложили работу тренером за рубежом, и я дала согласие. Я не собираюсь расставаться навсегда со своей страной и очень люблю Россию. Очень надеюсь, что мой заграничный опыт будет потом востребован дома», — сказала Пасека.

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.