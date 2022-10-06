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6 октября, 08:30

Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию

Иван Шитик
Корреспондент
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Мария Пасека.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Четырехкратная призерка Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионка мира и Европы Мария Пасека в соцсетях сообщила, что покидает пределы России. Она также допустила, что в будущем вернется на родину.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой отъезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. Это моя разгрузка, где я смогу саморазвиться, увидеть что-то новое, даже почувствовать в себе что-то новое. А там посмотрим, как все сложится, когда я вернусь на родину», — написала Пасека.

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

В сентябре 2021-го старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что Пасека планирует вернуться в спорт. Сама гимнастка позднее заявила, что хочет отобраться на Игры-2024.

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян к участию в международных стартах. Международная федерация гимнастики последовала этим рекомендациям и отстранила россиянок от соревнований до конца года.

Мария Пасека
Спортивная гимнастика
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