Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, почему передумала завершать карьеру. Она отметила, что думает об участии в Олимпийских играх, которые станут для нее девятыми.

— Ничего такого, о чём можно было бы говорить, как о каком-то знаковом событии. Просто, когда после Игр минуло какое-то время, всё улеглось, успокоилось, я сама задала себе вопрос: почему я должна заканчивать со спортом, если на самом деле этого не хочу? Тем более, что по-прежнему чувствую в себе силу и даже некоторую нереализованность.

— Тем не менее о завершении карьеры вы объявили в Токио официально. Получается, погорячились?

— Повелась на разговоры тех, кто меня окружал. Мне слишком многие говорили: мол, давай уже, заканчивай, и это чуть было не увело меня в другую сторону. Обычно я вообще никого не слушаю, делаю всё так, как считаю нужным. Поэтому, когда объявила, что заканчиваю, очень быстро об этом пожалела. С другой стороны, мы, женщины, именно такие: сегодня сказала одно, завтра передумала.

— Решив ещё на какое-то время остаться в спорте, что наметили для себя ориентиром, Олимпиаду в Париже?

— Азиатские Игры, которые должны были пройти в этом году в Пекине. Но китайская сторона приняла решение перенести их на следующий год. Конечно же, это стало не самой позитивной новостью, поскольку перенос означал ещё один год тренировок, нагрузок, необходимости чего-то себя лишать, менять жизненные планы. Не говорю уже о том, что дополнительный сезон — это не одно выступление, а несколько турниров, которые должны подвести меня к главному старту.

С другой стороны, даже хорошо, что об отмене Азиатских игр стало известно не в последний момент. Я сразу для себя решила, что всё равно хочу выступить на этом турнире, но задумалась и о том, что до Олимпиады в Париже останется меньше года, и что было бы неправильно не попробовать отобраться на свои девятые Игры. Почему нет? — приводит RT слова Чусовитиной.