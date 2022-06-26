Аблязин выступит на Кубке России 4 июля
Олимпийский чемпион по гимнастике Денис Аблязин восстановился после травмы ноги и сможет принять участие в Кубке России в Калуге.
«Аблязин восстановился, получил допуск от врачей и заявлен на Кубке России в Калуге. Он планирует выступать на двух снарядах», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России Валентину Родионенко.
Кубок России по спортивной гимнастике состоится 4 июля в Калуге.
Аблязин является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командных соревнованиях. А также трехкратным серебряным призером Олимпиады в опорном прыжке.
Источник: https://tass.ru/sport/15036917
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