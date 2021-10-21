Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото чемпионата мира

Российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль чемпионата мира в японском Китакюсю в многоборье.

По итогам четырех упражнений она набрала 56,632 балла. 21-летняя спортсменка ранее также выиграла квалификацию.

Второе место заняла американка Лиэнн Вонг. Замкнула тройку ее соотечественница Кайла ди Челло.

Другая россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место.

Для сборной России это первое золото в этом виде программы с 2010 года. Чемпионат мира проходит с 18 по 24 октября.

Китакюсю (Япония)

Чемпионат мира

Женщины

Личное многоборье

Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699