Спортивная гимнастика, чемпионат мира: женщины, финал многоборья 21 октября

В четверг, 21 октября, в рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю прошел финал личного многоборья у женщин.

Сборную России на соревнованиях представят и Ангелина Мельникова.

Начало — 12:15 по московскому времени. Трансляция соревнований будет доступна на официальном YouTube-канале FIG или на сайте телеканала «Матч».

Российские участницы: , Владислава Уразова.

Чемпионат мира. Женщины. Личное многоборье. Итог

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла

2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340

3. Кайла ди Челло (США) — 54,566

4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598

5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832

6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699

Онлайн-таблица соревнований — здесь.

Стартовые листы — здесь.