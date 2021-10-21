Спортивная гимнастика, чемпионат мира: женщины, финал многоборья 21 октября
21 октября, 14:10
В четверг, 21 октября, в рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю прошел финал личного многоборья у женщин.
Сборную России на соревнованиях представят Владислава Уразова и Ангелина Мельникова.
Начало — 12:15 по московскому времени. Трансляция соревнований будет доступна на официальном YouTube-канале FIG или на сайте телеканала «Матч».
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова.
Чемпионат мира. Женщины. Личное многоборье. Итог
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 56,632 балла
2. Лиэнн Вонг (США) — 56,340
3. Кайла ди Челло (США) — 54,566
4. Владислава Уразова (Россия) — 53,598
5. Наоми Фиссер (Нидерланды) — 52,832
6. Вэй Сяоюань (Китай) — 52,699
Онлайн-таблица соревнований — здесь.
Стартовые листы — здесь.
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