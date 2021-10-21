С 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония) проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Спортсмены сборной России — одни из претендентов на золото в разных дисциплинах. При этом на ЧМ-2021 после летней Олимпиады-2020 в Токио приехали не все лидеры.

В составе мужской команды России выступают: Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Григорий Клементьев, Мухаммаджон Якубов.

В составе женской команды России выступают: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона, Мария Минаева.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021: расписание соревнований

18-20 октября, понедельник. Квалификация

21 октября, 12.00. Женщины. Многоборье

22 октября, 12.00. Мужчины. Многоборье

23 октября, 10.10. Мужчины. Вольные упражнения

23 октября, 10.45. Женщины. Опорный прыжок

23 октября, 11.50. Мужчины. Конь

23 октября, 12.25. Женщины. Брусья

23 октября, 13.00. Мужчины. Кольца

24 октября, 10.25. Мужчины. Опорный прыжок

24 октября, 11.00. Женщины. Бревно

24 октября, 12.00. Мужчины. Брусья

24 октября, 12.35. Женщины. Вольные упражнения

24 октября, 13.10. Мужчины. Перекладина