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Сегодня, 08:18

«Точно не лучшая». Олимпийская чемпионка Листунова рассказала о своей текущей спортивной форме

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российская гимнастика Виктория Листунова в интервью «СЭ» прокомментировала свою физическую готовность по итогам чемпионата России в Казани.

«Точно не лучшая. Не прям идеально, но достаточно хорошая. Постепенно прибавляю. Не хватает выносливости, общей подготовки, это ощущаю. Непривычно выступать четыре дня подряд, в первый день были командные соревнования, потом день перерыва, окей, а дальше три дня подряд соревнования. Это достаточно тяжело было. Очень плотный график, к такому пока еще не привыкла. К тому же я выступала и в многоборье и на всех снарядах и везде старалась работать по максимуму, рассчитывала на результат. Это было тяжело и непривычно. Но в целом все в порядке, нормально», — сказала Листунова.

Отметим, что по итогам турнира Виктория завоевала три золотые медали и одну серебряную.

Виктория Листунова. «До конца еще не осознала себя олимпийской чемпионкой». Лучшая гимнастка чемпионата России — о планах на будущее

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