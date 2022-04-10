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Сегодня, 16:10

Олимпийская чемпионка Листунова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате России

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Игр Токио-2020 в командных соревнованиях Виктория Листунова в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление на чемпионате России, который проходит в эти дни в Казани.

«Впечатления от чемпионата очень хорошие, рада что меня так встретила Казань. Конкуренция здесь хорошая, девочки сильные. Но без ошибок не обошлось, надеялась, что смогу выступить гораздо лучше. Буду анализировать произошедшее, чтобы в будущем таких ошибок уже не было. Выходит олимпийская чемпионка и делает две ошибки на снаряде единственная. Что это? Сама не знаю. С такими выступлениями на международный выходить было бы нельзя. Оправданий быть не может, не могу объяснить, что произошло. Рада, что просто выступаю», — сказала Листунова.

На чемпионате в Казани Листунова выиграла три золотые медали и стала самой успешной мультимедалисткой первенства.

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