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Губерниев отреагировал на слова Хоркиной, которая назвала перенос Олимпиады «Божьим наказанием»

19:42
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о мнении двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной по поводу переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса. В комментарии «СЭ» она назвала случившееся «Божьим наказанием».

— Моя давнишняя подруга Светлана Хоркина заметила, что перенос Олимпиады — это Божье наказание! Дескать, не надо было Россию обижать! У меня только один вопрос к Свете, а отмена ЧМ по хоккею и ЧЕ по футболу — это тоже наказание? Здесь тоже кто-то обижал святую Русь? — написал Губерниев в своем Telegram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@RealGuberniev

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