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15 марта, 10:04

Гимнастка Мельникова заявила, что пострадала за честность после критики питания на базе

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова подверглась критике за свои слова о питании на федеральной базе «Озеро Круглое».

«Я за честность всегда, и мне за мою честность иногда прилетает», — цитирует Мельникову ТАСС.

Ранее олимпийская чемпионка в соцсетях пожаловалась на питание на базе.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что 23-летняя спортсменка преувеличивает.

Тренер согласилась, что к питанию есть определенные претензии, но они исправляются, а отдельно для Мельниковой никто готовить не будет.

Источник: https://tass.ru/sport/20239733
Ангелина Мельникова
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