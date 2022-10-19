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Сегодня, 13:05

Гимнаст Куляк не допущен до участия в открытом чемпионате Белоруссии

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастики Валентина Родионенко сообщила, что гимнаст Иван Куляк не сможет выступить на открытом чемпионате Белоруссии из-за того, что федерация страны не допустила его до участия в турнире.

«Куляк не будет стартовать на чемпионате Белоруссии по причине того, что местная федерация не хочет рисковать и допускать этого гимнаста», — приводит слова Родионенко ТАСС.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме. Из-за этого он был наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Россиянин дисквалифицирован до мая 2023 года.

Белорусская ассоциация гимнастики сохраняет членство в Международной федерации гимнастики (FIG) и должна придерживаться всех требований организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16095679
Спортивная гимнастика
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