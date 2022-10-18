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Нидерланды бойкотируют конгресс Международной федерации гимнастики из-за участия России

Мария Гусева
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Ассоциация гимнастики Нидерландов (KNGU) бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия в нем представителей России и Белоруссии, сообщает Inside the Games.

По информации источника, глава KNGU Моник Кемпфф направил письмо с соответствующим заявлением президенту FIG Моринари Ватанабе.

Конгресс Международной федерации гимнастики пройдет в Стамбуле 11-12 ноября. Изначально мероприятие должно было состояться в Норвегии, однако страна отказалась от проведения конгресса из-за рекомендаций Норвежского олимпийского комитета и министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц и делегатов из России и Белоруссии.

Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте конгресса FIG. До этого от участия в конгрессе отказались Норвегия, Украина, Польша, Эстония, Литва и Италия.

Источник: https://www.insidethegames.biz/
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