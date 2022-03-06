Федерация спортивной гимнастики России разберет эпизод с Куляком на церемонии награждения

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что он разберется с ситуацией, произошедшей во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе с российским спортсменом Иваном Куляком.

«Пока не знаю об этом, но я разберусь», — цитирует Титова ТАСС.

Гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.