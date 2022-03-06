Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 13:52

Старший тренер сборной заявила, что глава FIG поддерживает российских гимнастов

Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что глава Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддерживает российских спортсменов.

«Ватанабэ очень хорошо относится к нам, он поддерживает нашу команду. Мы были допущены на Кубок мира под его ответственность, а большинство по итогам исполкома были против. Ватанабэ говорит что делает все, чтобы мы выступали, а когда закончатся военные действия, то он соберет исполком еще раз и постарается допустить нас. Но это разговоры. Что будет дальше, никто не знает. Продолжаем работать. Нам интересно соревноваться с сильнейшими. Впереди отборочные соревнования на олимпийские игры. Вот это очень дорого», — приводит слова Родионенко «РИА Новости».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220306/gimnastika-1776907022.html
Спортивная гимнастика
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Старший тренер сборной России отреагировала на выход гимнаста с буквой Z на груди рядом с украинцем

Федерация спортивной гимнастики России разберет эпизод с Куляком на церемонии награждения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...