Старший тренер сборной заявила, что глава FIG поддерживает российских гимнастов

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что глава Международной федерации спортивной гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддерживает российских спортсменов.

«Ватанабэ очень хорошо относится к нам, он поддерживает нашу команду. Мы были допущены на Кубок мира под его ответственность, а большинство по итогам исполкома были против. Ватанабэ говорит что делает все, чтобы мы выступали, а когда закончатся военные действия, то он соберет исполком еще раз и постарается допустить нас. Но это разговоры. Что будет дальше, никто не знает. Продолжаем работать. Нам интересно соревноваться с сильнейшими. Впереди отборочные соревнования на олимпийские игры. Вот это очень дорого», — приводит слова Родионенко «РИА Новости».

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.