Старший тренер сборной России Родионенко рассказала об отношении украинских гимнастов к ее спортсменам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что представители украинской команды вели себя неподобающим образом на этапе Кубка мира в Дохе.

Турнир прошел 2-5 марта.

«Соревнования прошли просто ужасно. Практически они шли под диктовку украинской делегации, — цитируют Родионенко «РИА Новости». — После квалификации наши девочки были везде первыми, но нам стали говорить, что вас снимут с соревнований, вы не будете в финалах. Мы ждали, что нам откажут, и не верили до последнего, что сможем выступить. Наших спортсменов постоянно провоцировали украинские тренеры. Они останавливали их, оскорбляли нашу страну, говорили гадости. Ребята отвечали, что на соревнованиях нужно думать о спорте, а не о политике, но их было не остановить».

Также тренер сборной России считает, что украинская делегация диктовала судейской коллегии, что делать.

«Украинская делегация постоянно диктовала судейской коллегии, что делать. Объявили, что сняли и наших, и белорусских, и украинских судей, но интересно, что украинская судья отсудила на всех четырех снарядах у девочек. Спортсмены из Украины выходили на помост со своими флагами, что запрещено правилами. Когда я сказала об этом организаторам, мне ответили: «Им сделали замечание, но что мы можем поделать?» Они просто творили там безобразие», — добавила Родионенко.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под ее эгидой с 7 марта.