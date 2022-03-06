Российский гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди рядом с украинцем на этапе Кубка мира в Дохе

Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в форме с нанесенной на нее буквой «Z».

Россиянин на соревнованиях выиграл бронзовую медаль. Победу одержал украинский гимнаст Илья Ковтун. Серебряным призером соревнований стал представитель Казахстана Карими Милад.

Иван Куляк.

Карими Милад, Илья Ковтун и Иван Куляк.

Ранее, 4 февраля, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Решение вступит в силу 7 марта и будет действовать до дальнейшего уведомления.

На этапе Кубка мира в Дохе российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.