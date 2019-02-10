Вонн заняла третье место в последней гонке в карьере на чемпионате мира, Стухец защитила титул

Словенская горнолыжница Илка Стухец стала первой в скоростном спуске на чемпионате мира в шведском Оре. Для 28-летней спортсменки это второй титул – два года назад она также была лучшей в скоростном спуске на чемпионате мира в Санкт-Морице.
Легендарная американка Линдси Вонн заняла третье место. Для 34-летней олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира эта гонка стала последней в карьере.
Оре (Швеция)
Чемпионат мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Илка Стухец (Словения) – 1.01,74
2. Коринн Зутер (Швейцария) – 1.01,97
3. Линдси Вонн (США) – 1.02,23
4. Штефани Фенир (Австрия) – 1.02,27
5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 1.02,33
6. Николь Делаго (Италия) – 1.02,36…
31. Юлия Плешкова (Россия) – 1.03,97…
36. Александра Прокопьева (Россия) – 1.04,73
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