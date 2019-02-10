Вонн заняла третье место в последней гонке в карьере на чемпионате мира, Стухец защитила титул

Словенская горнолыжница Илка Стухец стала первой в скоростном спуске на чемпионате мира в шведском Оре. Для 28-летней спортсменки это второй титул – два года назад она также была лучшей в скоростном спуске на чемпионате мира в Санкт-Морице.

Легендарная американка Линдси Вонн заняла третье место. Для 34-летней олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира эта гонка стала последней в карьере.

Оре (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Илка Стухец (Словения) – 1.01,74

2. Коринн Зутер (Швейцария) – 1.01,97

3. Линдси Вонн (США) – 1.02,23

4. Штефани Фенир (Австрия) – 1.02,27

5. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) – 1.02,33

6. Николь Делаго (Италия) – 1.02,36…

31. Юлия Плешкова (Россия) – 1.03,97…

36. Александра Прокопьева (Россия) – 1.04,73