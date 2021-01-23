Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на этапе Кубка мира отменены
10:15
Мужские соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Кицбюэле не состоятся в субботу, информирует пресс-служба FIS. Причиной являются погодные условия.
Программа соревнований, намеченных на воскресенье, станет известна позже.
Отметим, что в пятницу соревнования мужчин в скоростном спуске в Кицбюэле несколько раз прерывались из-за падений.
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