Горные лыжи
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Горные лыжи

Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на этапе Кубка мира отменены

10:15

Мужские соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Кицбюэле не состоятся в субботу, информирует пресс-служба FIS. Причиной являются погодные условия.

Программа соревнований, намеченных на воскресенье, станет известна позже.

Отметим, что в пятницу соревнования мужчин в скоростном спуске в Кицбюэле несколько раз прерывались из-за падений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир