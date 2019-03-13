Парис и Пухнер победили в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Андорре

Итальянец Доминик Парис завоевал золото в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горным лыжам в Сольдеу (Андорра). Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд, третье - австриец Отмар Штридингер.
У женщин в той же дисциплине первой стала представительница Австрии Мирьям Пухнер. Серебро досталось немке Виктории Ребенсбург, бронза - уроженке Швейцарии Коринн Зутер.
Горные лыжи
Сольдеу (Андорра)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) - 1.26,80
2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.27,14
3. Отмар Штридингер (Австрия) - 1.27,21
4. Джино Кавицель (Швейцария) - 1.27,27
5. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.27,28
6. Беат Фойц (Швейцария) - 1.27,44
Горные лыжи
Сольдеу (Андорра)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Мирьям Пухнер (Австрия) - 1.32,91
2. Виктория Ребенсбург (Германия) - 1.32,94
3. Коринн Зутер (Швейцария) - 1.32,99
4. Надя Фанкини (Италия) - 1.33,13
5. Тамара Типплер (Австрия) - 1.33,15
6. София Годжа (Италия) - 1.33,26