Парис и Пухнер победили в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Андорре

Итальянец Доминик Парис завоевал золото в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горным лыжам в Сольдеу (Андорра). Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд, третье - австриец Отмар Штридингер.

У женщин в той же дисциплине первой стала представительница Австрии Мирьям Пухнер. Серебро досталось немке Виктории Ребенсбург, бронза - уроженке Швейцарии Коринн Зутер.

Горные лыжи

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) - 1.26,80

2. Хьетиль Янсруд (Норвегия) - 1.27,14

3. Отмар Штридингер (Австрия) - 1.27,21

4. Джино Кавицель (Швейцария) - 1.27,27

5. Винсент Крихмайр (Австрия) - 1.27,28

6. Беат Фойц (Швейцария) - 1.27,44

Горные лыжи

Сольдеу (Андорра)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Мирьям Пухнер (Австрия) - 1.32,91

2. Виктория Ребенсбург (Германия) - 1.32,94

3. Коринн Зутер (Швейцария) - 1.32,99

4. Надя Фанкини (Италия) - 1.33,13

5. Тамара Типплер (Австрия) - 1.33,15

6. София Годжа (Италия) - 1.33,26

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