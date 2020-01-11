Кранец выиграл гигантский слалом в Адельбодене

Словенский горнолыжник Жан Кранец выиграл гигантский слалом на этапе Кубка мира в Адельбодене. Лучшим из россиян стал Александр Андриенко, показавший 25-й результат.

Адельбоден (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Гигантский слалом

1. Жан Кранец (Словения) — 2.27,90 (1.12,49 + 1.15,41)

2. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.28,19 (1.12,51 + 1.15,68)

3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 2.28,54 (1.12,99 + 1.15,55)

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.28,54 (1.12,70 + 1.15,84)

5. Александр Килле (Норвегия) — 2.28,56 (1.13,00 + 1.15,56)

6. Роланд Ляйтингер (Австрия) — 2.28,81 (1.13,55 + 1.15,26)

25. Александр Андриенко (Россия) — 2.31,74 (1.13,46 + 1.18,28)