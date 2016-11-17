Хасан Бароев лишен серебра Олимпиады-2008

Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев по решению МОК лишен серебра Олимпиады 2008 года, информирует пресс-служба организации. Решение вступает в силу незамедлительно, а медаль должна быть возвращена в МОК.

После перепроверки допинг-проб у 33-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный стероид туринабол. Напомним, Бароев выступал в категории до 120 кг. Он также является олимпийским чемпионом 2004 года.



