19:31 | БОРЬБА

Хасан Бароев лишен серебра Олимпиады-2008

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Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев по решению МОК лишен серебра Олимпиады 2008 года, информирует пресс-служба организации. Решение вступает в силу незамедлительно, а медаль должна быть возвращена в МОК.

После перепроверки допинг-проб у 33-летнего спортсмена был обнаружен запрещенный стероид туринабол. Напомним, Бароев выступал в категории до 120 кг. Он также является олимпийским чемпионом 2004 года.

 


 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sergey.v1968

чистый сарказм - торопятся перепроверить всё, пока 8 лет не истекло...

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