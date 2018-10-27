Степан Марянян: "Теперь цель – победа на Олимпийских играх"

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян после победы на чемпионате мира надеется на победу на Олимпийских играх-2020. В пятницу он в финальной схватке мирового первенства весовой категории до 63 килограммов победил представителя Узбекистана Эльмурата Тасмурадова.

- Победа на чемпионате мира сейчас самое главное, – цитирует "РИА Новости" Маряняна. – Но мы на этом не останавливаемся. Наша цель – победа на Олимпийских играх. Будем готовиться так, чтобы в идеальной форме подойти к Олимпийским играм. А ошибки есть всегда, будем работать над тем, чтобы их не было. Хорошо, что в финале их было немного.

Честно говоря, как показывает практика, надо настраиваться на каждого соперника. И надо забыть о том, каким он был в прошлом. Любой борец может дать такой бой, какой не задаст ни олимпийский чемпион, ни чемпион мира. Поэтому мы не смотрим на уровень соперника, мы на каждую схватку выходим как на последнюю. Как на войну.