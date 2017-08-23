Роман Власов: "Перестал чувствовать ковер под ногами"

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, потерпевший поражение в стартовой схватке на чемпионате мира в Париже, отметил, что оказался не готов к бою психологически. Россиянин, дебютировавший в новой весовой категории (до 80 кг), в отборочном раунде уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

- Успели понять, что произошло с вами на ковре и привело к такому исходу?

- Дежавю. В 2014-м на чемпионате мира в Ташкенте было практически то же самое: резко выключается дыхание, ты перестаешь чувствовать ковер под ногами, перестаешь чувствовать соперника. Вроде бы давно это было, а тут опять вылезло. И ведь шло все нормально в подготовке: провели все сборы в точности так, как было запланировано. Возможно, оказался где-то не совсем готов психологически - все-таки в новой категории это у меня второй старт. Но бог дает нам трудности для того, чтобы мы их преодолевали. Наверное, следует быть благодарным судьбе за то, что подвергает меня второй раз такой проверке. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)