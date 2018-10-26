Победитель ЧМ-2018 Марянян: "Посвящаю свой успех всей России"

Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян, завоевавший золото на чемпионате мира-2018 в Будапеште в весовой категории до 63 кг, рассказал журналистам, что помогло ему победить. Противником россиянина в финале турнира был бронзовый призер Олимпиады-2016 Эльмурат Тасмударов.

- На финал-то сил хватило, как и обещал после полуфинала, а вот на интервью уже не хватает, - устало пошутил 27-летний Марянян, когда вышел к представителям СМИ. - Призером уже был – это неинтересно! Хотелось чемпионом стать, чтобы прочувствовать всю эту радость, которую теперь я подарил, надеюсь, многим! Посвящаю победу России. Всей стране! И конечно, моему региону – Краснодарский край, Динской район. Стать первым удалось прежде всего за счет желания. Мое преимущество было в том, что я больше хотел выиграть. Этот парень, узбек, он сильный соперник. Но уже титулованный по сравнению со мной. И когда встречаются два хороших борца, все решают характер и желание. Мы с ним, кстати, встретились впервые.

По словам Маряняна, на ЧМ-2018 по борьбе он сознательно выбрал неолимпийский вес - до 63 кг, "чтобы не истощать организм".

- А вот в следующем году будем решать. Надо подойти к Олимпиаде в Токио в оптимальной форме! – пообещал спортсмен. (Дмитрий Симонов)