Михаил Мамиашвили: "Результат борцов греко-римского стиля на ЧМ требует жесточайшего разбора"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что результат российских борцов греко-римского стиля, которые впервые с 1953 года остались без золотых медалей чемпионата мира, требует жесточайшего разбора. Мамиашвили подчеркнул, что команда борется в новых условиях. После Олимпийских игр 2016 года Объединенный мир борьбы принял решение проводить турниры по греко-римской борьбе по обновленным правилам.

На всех соревнованиях теперь отменена постановка в партер за пассивное ведение боя. Спортсмен, ведущий пассивную борьбу, сначала получает предупреждение, а затем наказание в виде технического балла в пользу соперника.

– Сборная по греко-римской борьбе осталась без золота, но это не повод посыпать голову пеплом, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – Ситуация будет проанализирована жесточайшим образом, будут оргвыводы. Но надо понимать, что команда идет к основному событию четырехлетия, наша задача сформировать дееспособный состав.

Точка в изменениях правил не поставлена. И, надеюсь, греко-римская борьба вернется к тем, в которых мы боролись в 70-х, 80-х и 90-х. Я лично не был сторонником новых условий, борьбу в партере надо возвращать, это – мнение большинства. Но с другой стороны тот, кто быстрее адаптируется, тот и доминирует.