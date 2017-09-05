Мигран Арутюнян: "Все, что вы слышите и читаете - это полная ложь и провокация"

Серебряный призер Олимпиады-2016 Мигран Арутюнян назвал "ложью и провокацией" обвинения в побоях, которые выдвинула против него модель Николь Тен. Ранее появилась информация, что борец избил свою бывшую девушку за то, что та отказался удалить личную переписку. Она собирается обратиться в суд.

- Все, что вы слышите и читаете - это полная ложь и провокация, - цитирует "Р-Спорт" Арутюняна. - Есть официальная отказная в возбуждении дела от правоохранительных органов. И мы нашли переписку с ее подругой, в которой она просила избить ее и нанести побои. Подруга ей отказала. И она написала, цитирую ее слова: "я хочу пойти на контакт и накатать заявление.

Потом она вымогала у нас деньги. Со мной она не связывалась, да и я не хотел с ней общаться. Она у моих друзей вымогала деньги, в чем ей было отказано. И она угрожала, что испортит мне репутацию. Пусть делает все, что решила - посмотрим, до чего она дойдет. Я не собираюсь в это лезть, потому что это полная ложь.

Я просто не хочу в это лезть, у меня была свадьба, у меня есть своя жизнь. И это абсолютно глупая информация. Понятно, что человек хочет заработать и пропиариться.

Правоохранительные органы во всем разобрались и везде вынесена отказная в возбуждении уголовного дела. И все, что было в ее заявлении, не соответствует действительности. И те фотографии, на которых у нее синяки и побои - это полная чушь. Как и то, что она говорит о какой-то беременности. Этого вообще быть не может. Я с ней никак не связан. Я надеюсь, что совсем скоро всем все станет ясно.