Александр Карелин: "Я, как Карлсон, люблю варенье"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в интервью "СЭ" признался, что приходилось ограничивать себя во время карьеры. Также он отметил в свой 50-летний юбилей, что многие партнеры по виду спорта необоснованно жалуются на боль.

- Известно, как жестко приходится себя ограничивать после спорта, чтобы стремительно не расплыться в разные стороны.

– Так я и сейчас могу вам сказать, что если бы я не жалел себя, а просто тренировался каждый день с утра, то и выглядел, и чувствовал бы себя намного уверенней и лучше. Потому что даже те последствия, которые происходят после травм, в этом случае не получили бы такого развития. Сам не могу слушать, когда некоторые мои товарищи по борьбе начинают рассказывать, что у них что-то болит, списывая это на спорт и травмы. Одного я как-то спросил: "С таким парашютом вместо живота ты что хотел, чтобы у тебя коленки не болели? Это не от борьбы вовсе. Это от проигранной борьбы с аппетитом".

– А вам себя ограничивать приходится?

– Ну а как же? Я, как Карлсон, люблю варенье. Вообще люблю вкусно поесть. Люблю накормить кого-то, люблю готовить. Но это другая немножко история. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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