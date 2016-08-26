Виталий Мутко: "Не забыл о проблемах в тяжелой атлетике"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что не забыл о проблемах в российской тяжелой атлетике. Напомним, международная федерация тяжелой атлетики 29 июля заявила о запрете Федерации тяжелой атлетики России заявлять спортсменов и технических делегатов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

– Не забыл о тяжелой атлетике, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Я обязательно с ними встречусь. Там более тяжелая ситуация. Мы вместе подумаем, что делать. Огромное количество нарушений... Они спорные, но, вместе со всем, с этим нужно будет разбираться.