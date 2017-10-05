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16:55 | ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Павел Колобков: "Надеюсь, что тяжелая атлетика решит свои проблемы"


Министр спорта России Павел Колобков отметил, что тяжелая атлетика является одним из ключевых видов олимпийской программы. По его словам, проблемы данного вида спорта должны быть решены. 

- Надеюсь, что тяжелая атлетика решит свои проблемы, этот вид спорта развивается давно. Уверен, что тяжелая атлетика является одним из ключевых видов спортивной (олимпийской) программы, - цитирует ТАСС Колобкова.

В минувшую субботу в Бухаресте прошел исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В результате были отстранены федерации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Сборные этих стран пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4620905

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