Максим Агапитов: "Кроме Олимпиады, все задачи федерация выполнила"

Президент федерации тяжелой атлетики России (ФТРА) Максим Агапитов уверен, что деятельность организации за последние четыре года можно оценить удовлетворительно. По его словам, все задачи, поставленные перед ФТАР, за исключением выступления сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, выполнены.

- Федерации за последний срок была поставлена оценка "удовлетворительно", хотя наши спортсмены и не участвовали в Рио, - сказал Агапитов. - Я хочу отметить, что практически все задачи, которые мы ставили, были выполнены. Была прекрасно организована подготовка спортсменов, и мы должны были участвовать в Олимпийских играх. Думаю в том, что нам запретили участвовать на Олимпиаде, виден политический мотив: в аналогичных ситуациях, как у нас, оказался еще ряд стран, но не поехали только мы. (Сергей ФИШ)